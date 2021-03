Abruzzo: Gdf e controlli Covid, a Pescara 22 soggetti sanzionati e due chiusure di locali nel weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Fiamme gialle di Pescara continuano a essere in prima linea nei servizi di controllo del territorio di Pescara e provincia. Il rapido aumento dei contagi sul territorio pescarese – dovuto alla diffusione della ormai nota variante inglese - fa comprendere quanto sia necessario un controllo serrato del territorio, non solo negli spostamenti tra Comuni, ma anche e soprattutto sul corretto uso della mascherina e sul distanziamento sociale. In questo ambito è sempre più capillare il controllo da parte delle pattuglie dei finanzieri sia nell'ambito dei turni propri del Servizio di Pubblica utilità 117 sia nell'ambito di veri e propri piani di coordinamento che vedono ormai come protagoniste tutte le Forze di polizia da quasi un anno a questa parte. In tale quadro il fine settimana è senza dubbio il momento più delicato ai fini dei controlli, proprio in quanto non tutti i cittadini rispondono con senso di responsabilità alla richiesta di rimanere quanto più possibile nelle proprie abitazioni, misura che si ritiene indispensabile considerata l'attuale emergenza epidemiologica in corso. E proprio nel fine settimana sono stati 22 i verbali redatti da parte dei militari del gruppo Guardia di finanza di Pescara, che fanno comprendere che la situazione di emergenza in atto non sia ben chiara a tutti i cittadini. A finire nel mirino dei "Baschi verdi" sono stati proprio due tipici luoghi di aggregazione - un bar sulla Via Tiburtina e un circolo ricreativo siti entrambi a Pescara – nei quali gli assembramenti di persone senza mascherina e incuranti dei divieti imposti dal governo e dalla Regione hanno portato i finanzieri a chiudere i locali e a sanzionare gli avventori. (segue) (Com)