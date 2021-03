Molise: Primiani (M5s) su esenzione ticket per le prestazioni legate al post Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ottica di contrasto al Covid, accanto agli interventi urgenti di cui il Molise necessita a livello di organizzazione e programmazione sanitaria, la Regione ha il dovere di pensare anche a chi ha superato il virus ma deve verificare che il proprio organismo non abbia riportato complicanze. Parliamo di una platea di oltre 11.000 persone, al momento. Il gruppo del Movimento cinque stelle Molise ha depositato una mozione in Consiglio regionale, a prima firma di Angelo Primiani, che chiede l'esenzione del ticket per le prestazioni ambulatoriali legate al Covid-19. "Gli effetti a lungo termine della malattia sono ancora sconosciuti - spiega Angelo Primiani - ma al momento gli esperti consigliano a chi ha contratto e superato il virus di eseguire esami, visite e controlli e in alcuni casi anche terapie riabilitative, insomma chiedono di intraprendere un percorso di monitoraggio per verificare eventuali complicazioni. Ovviamente questo iter comporta notevoli costi che rischiano di scoraggiare molti cittadini". (segue) (Com)