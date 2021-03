Napoli: Fiola, Camera di Commercio in rosso contro il femminicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di Commercio di Napoli si illuminerà di rosso per ricordare le vittime di femminicidio, da stasera e per tutta la settimana. L'iniziativa, annunciata dal presidente Ciro Fiola, vuole ricordare e onorare anche la memoria di Ornella Pinto, ammazzata dalla furia dell'uomo che diceva di amarla. L'annuncio in una nota. Il presidente Fiola ha spiegato: "E' un segno ma è anche un modo per tenere sempre alta la tensione su questo tema. Nelle nostre famiglie, nelle imprese, nella vita di ogni giorno bisogna schierarsi con forza contro la violenza e in particolare contro la violenza di genere. Auspico anche un inasprimento delle pene per questo tipo di reati". (Ren)