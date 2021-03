Vaccino: Magrini (Aifa) su AstraZeneca, è sicuro, ma giorni di sospensione per ulteriori dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo detto che il vaccino è sicuro e lo diciamo ancora, il rapporto benefici-rischi è ampiamente positivo. Per l'insorgere di rarissimi eventi di trombosi celebrale che hanno destato clamore mediatico e per avere un atteggiamento coerente tra tutti i Paesi europei, si è presa la decisione politica di sospendere le somministrazioni, contrariamente alla scorsa settimana dove abbiamo ritenuto che bastasse la decisione della magistratura su un solo lotto". Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" su La7. "Questi giorni ci servono per avere ulteriori dati e convincere tutti della sicurezza del vaccino", ha aggiunto. (Rin)