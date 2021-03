Imprese: Calvosa (Eni), innovazione e ricerca temi chiave in nostro modello di business

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tematiche di sostenibilità sono ben rappresentative della collaborazione tra Eni e il Politecnico di Milano: la società è da tempo protesa in un processo di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi climatici europei, impiegando risorse crescenti nello sviluppo di tecnologie quanto più possibili scevre da emissioni, ad impatto minimo o nullo. Così la presidente di Eni, Lucia Calvosa, intervenuta oggi all’evento per la firma dell’accordo tra la società e il Politecnico di Milano per la realizzazione del primo Centro congiunto di innovazione e ricerca per l’accelerazione della transizione energetica e della neutralità carbonica. “Nel nostro modello di business la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione sono tematiche chiave, che stiamo affrontando, accentuando e valorizzando sempre di più anche nella logica della ripresa del paese e dello sviluppo industriale”, ha detto, salutando “con soddisfazione e orgoglio” l’accordo firmato oggi, “certa dei frutti proficui che sicuramente porterà ad Eni, all’ateneo e al Paese tutto”. (Ems)