Università: rinnovato accordo quadro tra Eni e Politecnico di Milano

- Eni e Politecnico di Milano hanno siglato oggi un nuovo accordo quadro nel corso di un evento online a cui hanno preso parte il ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il rettore del Politecnico Ferruccio Resta, la presidente di Eni Lucia Calvosa e l’amministratore delegato Claudio Descalzi. Iniziata nel 2008, si legge nella relativa nota, la collaborazione tra Eni e Politecnico di Milano ha potuto contare su investimenti in attività di ricerca per circa 50 milioni di euro, portando a soluzioni innovative in diversi campi, tra i quali l’economia circolare, la neutralità carbonica e i sistemi di monitoraggio impiegati nell’asset integrity management. Il nuovo accordo quadro mira a consolidare l’importante partnership tra Eni e Politecnico di Milano e a renderla ancora più funzionale alle linee strategiche di sviluppo sostenibile, mediante l’individuazione e la diffusione di nuove tecnologie: l’elemento strategico dell’intesa, dalla durata di cinque anni estendibili a sette, è la realizzazione del primo Centro congiunto per l’accelerazione dell’applicazione di tecnologie innovative per la transizione energetica e la neutralità carbonica. (segue) (Com)