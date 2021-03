Sardegna: pubblicati i bandi per la mobilità del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sito istituzionale della regione Sardegna sono stati pubblicati gli avvisi per la mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra diverse amministrazioni. Sono disponibili 20 posti di istruttore tecnico (categoria C), dei quali 14 di istruttore tecnico geometra, 4 di istruttore tecnico informatico e 2 di istruttore tecnico-perito agrario; 11 posti di funzionario amministrativo (categoria D); 15 posti di istruttore amministrativo (categoria C); 3 posti di assistente amministrativo (categoria B); 8 posti di funzionario tecnico (categoria D), dei quali 6 di funzionario tecnico ingegnere e 2 di funzionario tecnico geologo. La domanda dovrà essere inviata entro un mese. "L'avvio delle procedure di mobilità permette all'Amministrazione regionale di compiere un ulteriore passo verso l'espletamento dei concorsi pubblici - ha commentato l'assessore regionale del Personale, Valeria Satta -. Con il piano del fabbisogno del personale, approvato nel 2020 - ha concluso Satta -, abbiamo pianificato nuove assunzioni con lo scopo di rafforzare e modernizzare la macchina regionale, anche grazie a nuove figure professionali". (Rsc)