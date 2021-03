Vaccino: Magrini (Aifa) rassicurare chi ha fatto AstraZeneca, Sputnik a maggio all'Ema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha fatto la prima dose deve stare tranquillo e va rassicurato, non deve fare nulla se non segnalare eventuali sintomi al proprio medico. Ci vuole fiducia nei dati della ricerca, in un piano vaccinale che c'è ed è funzionale alle dosi che arriveranno". Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" su La7. "Da qui all'estate dovrebbero poter arrivare oltre 20 milioni di dosi al mese e Sputnik potrebbe arrivare all'Ema a maggio", ha aggiunto. (Rin)