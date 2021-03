Università: Fontana, bene accordo Eni-Polimi, crediamo nello sviluppo verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crediamo in un futuro caratterizzato da una profonda collaborazione tra le istituzioni, che vada verso uno sviluppo sostenibile: uno sviluppo verde in cui crediamo, e che offre l’opportunità di nuovi business, mercati e opportunità. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto oggi all’evento per la firma dell’accordo quadro tra Eni e il Politecnico di Milano per la realizzazione del primo Centro congiunto di innovazione e ricerca per l’accelerazione della transizione energetica e della neutralità carbonica. “L’intesa rappresenta un passo importante e simbolico, a cui abbiamo aderito con grande entusiasmo”, ha detto, sottolineando la necessità di una formazione universitaria che sia connessa alle esigenze del mercato del lavoro. (Ems)