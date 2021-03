Università: rinnovato accordo quadro tra Eni e Politecnico di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo Centro, prosegue la nota, verranno realizzati progetti specifici, individuati mediante iniziative di technology foresight e di analisi dedicate all’accelerazione dei percorsi di sviluppo delle tecnologie e al loro deployment: a tali progetti lavoreranno a stretto contatto, in un ambiente in grado di facilitare la creazione di nuove idee e il loro rapido trasferimento al mercato, ricercatori, tecnologi ed esperti di accelerazione del time to market dei prodotti della ricerca di entrambe le parti. Il Centro si inserisce all’interno del progetto Innovation District che il Politecnico di Milano sta sviluppando nel suo polo milanese di Bovisa, per il quale ha già ricevuto nel 2019 un importante finanziamento da parte di Regione Lombardia. “Abbiamo rinnovato un accordo di importanza strategica che ci dà grande forza per accelerare la transizione verso un’energia sempre più sostenibile: il nostro è un percorso ambizioso e concreto, per il quale abbiamo già compiuto passi importanti, ma occorre fare sistema a livello Paese, promuovere la cultura della circolarità e mettere a fattore comune possibilità di investimento e know-how”, ha commentato Descalzi, aggiungendo che l’accordo di oggi “pone le basi perché questo possa accadere”. (segue) (Com)