Molise: Primiani (M5s) su esenzione ticket per le prestazioni legate al post Covid (2)

- "Per questo motivo è necessario - spiega ancora Primiani - che le istituzioni supportino i cittadini in ogni modo durante le attività di screening successiva alla malattia, perché vuol dire evitare un successivo aggravio di costi per l'intero sistema sanitario regionale. Inoltre, anche l'orientamento nazionale sta andando nella stessa direzione facendo leva sul decreto legislativo 124/98 che parla espressamente di prestazioni sanitarie 'erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione'. La nostra mozione impegna il presidente della regione Molise, Donato Toma, ad intraprendere tutte le interlocuzioni necessarie con la struttura commissariale per disporre l'esenzione temporanea del pagamento del ticket sanitario per le prestazioni ambulatoriali legate al Covid-19, al fine di tutelare la salute collettiva dei cittadini molisani. Il tutto, in attesa di una specifica esenzione decisa a livello nazionale. La ritengo una misura importante, che può coniugare la tutela della salute pubblica con il necessario, doveroso sostegno ai cittadini in un momento di difficoltà anche economica". (Com)