Sardegna: minacce sindaco Siniscola, solidarietà del Consiglio regionale

- "Spara al sindaco". E' questo il messaggio della scritta comparsa nella notte a Siniscola (Nuoro) in un edificio storico dell'amministrazione comunale. Destinatario delle minacce il primo cittadino del paese, Gian Luigi Farris. A dare l'allarme alcuni passati. Farris ha regolarmente sporto denuncia presso il commissariato di Polizia del paese. Già nel 2017 il sindaco di Siniscola aveva subito intimidazioni: un finto pacco bomba era stato posizionato davanti al suo bar, due mesi dopo gli era stata recapitata una busta con delle cartucce e con una lettera di offese e minacce. Nonostante ciò, Farris ha manifestato l'intenzione di ricandidarsi alla guida del paese. Per il primo cittadino di Siniscola è arrivata la solidarietà del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais: "Questi gesti - scrive il presidente Pais - raggiungono l'effetto contrario voluto dai loro autori, anziché minare le Istituzioni e l'operato degli amministratori ne rafforzano l'azione. In attesa che le forze dell'ordine completino le indagini, l'Assemblea regionale esprime totale condanna per questo gesto antidemocratico e si stringe intorno alla comunità di Siniscola". "Esprimo la più ferma condanna per l'atto intimidatorio contro il sindaco di Siniscola Gianluigi Farris al quale va la mia solidarietà sia come rappresentante delle istituzioni sia come nuorese". Lo ha affermato Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Autonomia e Riforme. "Le scritte intimidatorie apparse nella notte a Siniscola rappresentano l'ennesimo attacco e intimidazione nei confronti dei nostri amministratori, che ogni giorno sono in prima linea. Mi auguro che i responsabili vengano individuati rapidamente perché atti come questi non si ripetano più". (Rsc)