Abruzzo: vino, il Cerasuolo doc spopola al concorso mondiale di Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concorso che si terrà all'Aquila è una sorta di concorso nel concorso che coinvolgerà tutti i vini rosati italiani e degli altri Paesi partecipanti che hanno conquistato le Gran Medaglie d'Oro e quelle d'Oro, quindi i massimi riconoscimenti previsti dalle competizioni. Saranno loro i protagonisti di sessioni di degustazioni guidati in forma totalmente anonima da giudici esperti che valuteranno i vini in gara non dal punto di vista organolettico tradizionale, ma sulla base del loro potenziale abbinamento migliore con delle specifiche categoria di piatti, che vanno dai crostacei agli arrosti, passando per i primi piatti e il dolce. Gli abbinamenti più votati saranno elaborati da uno chef stellato di fama internazionale e chiaramente il vino vincitore sarà decretato proprio sulla base del più riuscito abbinamento sensoriale con il piatto. Il tutto sempre nel rispetto delle più rigorose misure anti Covid per garantire grande professionalità e sicurezza sanitaria. Ecco i vini rosé abruzzesi premiati: Karma Rosé (Chiusa Grande); Terzini Rosato (Terzini); Talamonti Rosé (Talamonti); Club (Cantina Colle Moro); Costa del mulino rosato (Cantina Frentana); Rosato Vallevò Costa dei Trabocchi (cantina Frentana); Lunaria Romoro Rosé (Cantina di Orsogna); Contesa Rosato (Contesa); Le Murate Rosé (Fattoria Nicodemi); Cima Rosa (Fosso Corno); Ritorna Rosato (Giovenzo); Rosato Colline Teatine (Masciarelli); Arenile (Novaripa); Petronilla Rosé (Colle Funaro); Tenuta Secolo IX (Tenuta Secolo IX); Valforte Rosé (Tenute Barone di Valforte). Alle medaglie abruzzesi va aggiunto anche il riconoscimento assegnato al "Pipoli rosato", prodotto in Basilicata della cantina abruzzese Vini Fantini di Ortona. (Gru)