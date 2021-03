Campania: Nonno (Fd'I), solidarietà agli ambulanti che protestano alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia vicinanza e solidarietà alla categoria degli ambulanti che in queste ore sta protestando sotto Palazzo Santa Lucia, veri invisibili per le istituzioni che in questi mesi di pandemia da covid hanno totalmente dimenticato questa categoria che è rimasta senza lavoro e senza alcun tipo di ristoro. Il governo nazionale batta un colpo e si convochi al più presto un tavolo al fine di garantirne la dignità attraverso misure specifiche. Chiederò in consiglio che questo processo possa essere portato con forza ai tavoli nazionali". È quanto ha dichiarato in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia.(Ren)