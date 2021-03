Università: Messa, investire su ricerca e capitale umano per avvicinarci a media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo investire nella ricerca, cercando di avvicinarci maggiormente alla media europea del 2,1 per cento del Pil: questo si traduce anche in un lavoro sul capitale umano e le competenze. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenuta oggi all’evento per la firma dell’accordo tra Eni e Politecnico di Milano per la realizzazione del primo Centro congiunto di innovazione e ricerca per l’accelerazione della transizione energetica e della neutralità carbonica. “Le università possono giocare un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi europei: non solo nel percorso formativo dei nostri giovani ma anche producendo risultati di ricerca nel quadro del trasferimento all’industria, che è fondamentale per accelerare il processo dalla conoscenza al business”, ha spiegato. (Ems)