Covid: controlli nel Napoletano nel fine settimana, sanzionate 575 persone

- Durante il fine settimana sono stati svolti, nell’area metropolitana di Napoli, controlli delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In totale sono state controllate 13.680 persone, di cui 575 sanzionate, 815 esercizi commerciali di cui 23 sanzionati mentre per 4 è stata disposta la chiusura provvisoria. Sono state impiegate 3.855 unità di personale. In particolare, nelle aree cittadine dei Decumani e dei baretti di Chiaia, agenti della P.S. hanno identificato 307 persone, di cui 30 sanzionate, denunciati 2 parcheggiatori abusivi ai quali sono stati notificati gli ordini di allontanamento, arrestato un extracomunitario per lesioni e minacce e una persona per detenzione e spaccio di stupefacenti, chiusi per 5 giorni 2 locali per inosservanza delle norme anti Covid-19. Nel quartiere di Scampia gli agenti di P.S e della Polizia locale hanno identificato 75 persone di cui 4 sanzionate, controllato 45 veicoli di cui 11 sottoposti a sequestro amministrativo e contestato 5 violazioni al codice della strada per un importo di 85.000 euro. Inoltre la Compagnia Cc di Casoria ha sanzionato ad Arzano 7 persone per inosservanza delle norme anti Covid-19 e sono state effettuate perquisizioni per la ricerca di armi e droga. Nei comuni di Ischia, Casamicciola, sono state identificate 45 persone, una persona arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti, sono stati controllati 25 veicoli di cui 2 sanzionati per violazioni al codice della strada.(Ren)