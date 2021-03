Ambiente: Descalzi (Eni), per futuro positivo serve collegamento tra università e industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crediamo che per immaginare un futuro positivo per ambiente, occupazione e salute sia essenziale puntare su ricerca scientifica e innovazione, in modo da avere una forte catena di trasmissione tra università e industria. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto oggi all’evento per la firma dell’accordo tra la società e il Politecnico di Milano per la realizzazione del primo Centro congiunto di innovazione e ricerca per l’accelerazione della transizione energetica e della neutralità carbonica. “Con le università lavoriamo da tempo, e vogliamo caratterizzarci come un attore che fa ricerca ma per attuare immediatamente: l’accordo con il Politecnico accompagna la nostra diversificata presenza con 70 atenei e centri di ricerca a livello globale”, ha detto, sottolineando la determinazione della società ad ottenere ulteriori brevetti “su temi che abbiamo inserito, come l’economia circolare, che ci vede soprattutto nella chimica e nella raffinazione con tecnologie proprietarie che ci hanno consentito di trasformare le raffinerie, nella decarbonizzazione e nella digitalizzazione”. (Ems)