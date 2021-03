Università: rinnovato accordo quadro tra Eni e Politecnico di Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accordo si inserisce in un quadro di sviluppo che punta alla creazione di un distretto di innovazione a nord di Milano, ed è parte di un progetto ambizioso: il Parco dei Gasometri, che già vede un impegno significativo da parte di Regione Lombardia”, ha continuato Ferruccio Resta, sottolineando l’impegno di istituzioni e imprese per la transizione energetica e le nuove tecnologie per l’ambiente, “centrale per la ripresa del Paese come indicato dal Next Generation Eu”. “Con l’accordo di oggi Regione Lombardia conferma l’ampio sostegno assicurato alle università e soprattutto al nuovo modello di concepire la formazione universitaria, in stretta connessione con i bisogni dell’impresa e con il sostegno delle istituzioni: un progetto che per Regione non è un unicum, bensì un’esperienza che vuole essere replicabile, pur nel rispetto della particolarità di ogni territorio e soprattutto di ogni ateneo”, ha concluso Fontana, inquadrando l’accordo nella “nostra visione sulla Lombardia, legata allo sviluppo sostenibile, che intrecci le dimensioni ambientale, sociale ed economica”. (Com)