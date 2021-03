Abruzzo: il 17 marzo webinar su possibilità di lavorare in Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo appuntamento con il ciclo di webinar "Ready for Northern Europe - Pronti per il Nord Europa", organizzato dal servizio Eures della regione Abruzzo e dall'Università degli studi di Teramo. Mercoledì 17 marzo, alle ore 15, lo speciale sarà dedicato alla Svezia e sarà incentrato sulle possibilità che i giovani hanno di effettuare un'esperienza di lavoro in uno dei Paesi del Nord Europa più evoluto per sistema sociale e tenuta economica. In questo modo studenti e laureati saranno facilitati nella ricerca di un tirocinio nei progetti di mobilità internazionale per la ricerca di un lavoro. L'incontro, che si terrà sulla piattaforma GMeet, vedrà la partecipazione dei consulenti Eures dell'Arbetsförmedlingen, Agenzia nazionale dell'impiego svedese, e sarà suddiviso in due sezioni: la prima di presentazione generale su vivere e lavorare in Svezia, con una analisi degli aspetti sociali e culturali, oltre che una panoramica del mercato del lavoro, in cui verranno fornite informazioni sulle professioni ricercate e i siti di lavoro online sui quali candidarsi; la seconda sessione dedicata agli strumenti di candidatura, dal curriculum vitae alla lettera di presentazione e al colloquio di lavoro in lingua. (Gru)