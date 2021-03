Lavoro: Uliano (Fim Cisl), da Mise silenzio incomprensibile su Blutec Termini Imerese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Veramente incomprensibile il silenzio del ministero dello Sviluppo economico e del suo neo-ministro Giorgetti, alle continue sollecitazioni che come organizzazioni sindacali e lavoratori stia rivendicando per risolvere un problema enorme degli oltre 700 lavoratori di Blutec Termini Imerese". E' quanto si legge in una dichiarazione del segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano. "Abbiamo appena rinviato l’ennesimo sollecito, ma a chi dobbiamo rivolgerci per avere una convocazione urgente? Alla presidenza del Consiglio a quella della Repubblica? È veramente incomprensibile - sottolinea Uliano - tutta questa indifferenza ai problemi di centinaia di lavoratori che in questi giorni continuano a presidiare lo stabilimento. Nella comunicazione unitaria di oggi come segreterie nazionali dei metalmeccanici chiediamo di aprire un tavolo di confronto sindacale vero e concreto sul settore automotive. I precedenti ministri, da Calenda a Patuanelli, non hanno mai affrontato seriamente gli aspetti critici che stanno emergendo da alcuni anni in uno dei settori più importanti della nostra economia. Abbiamo assistito a convocazioni di tavoli presso al ministero in maniera sporadica e per niente concreti per sostenere il settore dell’auto, mentre in altri paesi europei si sono costruite e si costruiscono politiche industriali di settore volte ad accompagnare il cambiamento verso prospettive di sviluppo, evitando ripercussioni negative sociali. Un settore che occupa complessivamente più di 200mila lavoratori e pesa per il 6,2 per cento del Pil nazionale, non può essere abbandonato a se stesso, noi ci aspettiamo un cambiamento di approccio da parte del governo e delle istituzioni del nostro Paese, solo così potremo cogliere le opportunità che si genereranno dalle risorse finanziarie che l’Europa a messo a disposizione per l’Italia", conclude Uliano.(Com)