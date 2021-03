Napoli: Palmieri, via a lavori manutenzione straordinaria scuole cittadine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale di Napoli su proposta dell'assessore Palmieri ha approvato il progetto di lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Napoli per un totale di € 1.601.224,60 da realizzarsi tramite accordo quadro". L'annuncio in una nota da Palazzo San Giacomo: "Per mezzo dell'accordo saranno previsti e realizzati, pertanto, interventi di manutenzione a supporto delle 10 municipalità e su richiesta delle stesse - a cui, come da regolamento, sono affidate le strutture scolastiche - per far fronte alle esigenze manutentive del patrimonio edilizio scolastico della città". Palmieri ha spiegato: "L'accordo quadro affiancherà senza sovrapporsi le azioni di messa in sicurezza anche sismica ed efficientamento programmate con le risorse di patto per Napoli. Il Servizio Tecnico Scuole mette in campo un ulteriore strumento flessibile per garantire con continuità gli interventi puntuali necessari alla tutela del diritto allo studio sancito dalla Costituzione italiana". (Ren)