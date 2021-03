Napoli: Caldoro, centrodestra deve avere strategia, no a commissario ma sindaco deve essere presente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore ha commentato anche le parole del nuovo segretario Pd: "Letta è una persona di grande preparazione e ha toccato le corde del Partito democratico. Le priorità oggi sono altre come la ripresa economica e la pandemia e qui il Governo ha trovato grandi intese, il dibattito interno al Pd resta una loro discussione. A prescindere dall'insediamento di Letta il Sud è un tema fondamentale e io l'ho detto subito quando si è insediato Draghi: nel governo c'è poco o niente Mezzogiorno. C'è una parte del Paese che da troppo tempo soffre". Infine, su Napoli, Caldoro ha concluso sull'ipotesi commissariamento: "Un commissario è un elemento negativo per la città però un sindaco ci deve stare perché la presenza è essenziale. Se de Magistris è impegnato altrove per una campagna elettorale questa è una situazione da affrontare". (Ren)