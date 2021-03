Imprese: Osservatorio Confimprese-EY, Umbria prima Regione per calo consumi a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dall’inizio della chiusura generalizzata per contenere il Covid-19, il trend più negativo sui consumi si registra in Umbria, che perde il 74,3 per cento a causa del colore rosso che l’ha contrassegnata per quasi tutto il mese di febbraio. E quanto emerge dai dati dell’Osservatorio permanente Confimprese-EY sui consumi di mercato, che evidenziano una situazione di grande instabilità, che potrebbe mutare nelle prossime settimane non solo a causa delle nuove misure di emergenza sanitaria pronte a essere varate in vista della Pasqua, ma anche del peggioramento generale della curva pandemica. "Al secondo posto, sia pure molto distanziato in termini percentuali, il Trentino-Alto Adige, meno 56,4 per cento, che paga anch’esso le restrizioni adottate soprattutto nell’area di Bolzano, così come l’Abruzzo, meno 47,4 per cento. A sorpresa la Toscana scende sotto la soglia del 50 per cento che l’ha contrassegnata per l’intero anno di pandemia e segna meno 42,6 per cento, seguita da Campani, meno 42,4 per cento, Liguria, meno 42,3 per cento, ed Emilia-Romagna, meno 41 per cento. Il Molise registra un calo del meno 39,7 per cento. Seguono Valle d’Aosta, meno 38,3 per cento, Lazio, meno 37,6 per cento, Sardegna, meno 36,7 per cento, Friuli-Venezia Giulia, meno 35,2 per cento, Puglia, meno 34,8 per cento, Veneto, meno 33,1 per cento, Marche, meno 32,9 per cento, e Piemonte, meno 32,7 per cento. In ripresa la Sicilia, meno 31,9 per cento, dopo il tonfo di gennaio al meno 75,9 per cento, che l’aveva consacrata peggiore regione d’Italia e la Lombardia, che nonostante rimanga la regione più colpita, chiude in terzultima posizione, meno 29,7 per cento, meglio solo la Calabria, meno 28,8 per cento, e la Basilicata, meno 26,2 per cento".(Com)