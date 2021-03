Molise: domani doppia seduta del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise tornerà a riunirsi domani martedì. Il presidente Salvatore Micone ha infatti convocato due sedute dell'Assemblea, una nella mattina, con inizio alle ore 9.30, e l'altra pomeridiana, con inizio previsto per le ore 15. Nella riunione della mattina, l'Assemblea sarà chiamata a esaminare alcuni argomenti residui dalla seduta dello scorso 9 marzo, come quelle riguardanti Comunicazioni del presidente della Giunta regionale aventi finalità informative della emergenza epidemiologica da Covid-19; la mozione, a firma dei consiglieri Niro, Di Baggio, Pallante, Cotugno, Cefaratti, D'Egidio, Cavaliere, Di Lucente, Calenda e Micone, relativa alla "Revoca della nomina di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Ssr molisano dottor Angelo Giustini"; mozione relativa alla "Concessione di sovvenzioni a fondo perduto a imprese e professionisti con sede operativa ricadente nei comuni indicati all'articolo 1 dell'Ordinanza del presidente della Giunta regionale numero 9 del 7/02/202"; "Chiarimenti sulla contrattualizzazione di personale a supporto della medicina territoriale per Covid-19" "Programma vaccinale Covid-19. Estensione. Impegno al Presidente della Giunta regionale". (segue) (Gru)