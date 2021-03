Napoli: Valente (Pd), visione progressista e programma chiaro per riagganciare elettori delusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema è la scommessa del Pd di riagganciare elettori delusi non rappresentati". Così la senatrice del Pd Valeria Valente intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc ha commentato lo scenario delle prossime elezioni a Napoli. "Per questo - spiega - c'è bisogno di parole chiare ma soprattutto di contenuti: far capire qual è una visione progressista su Napoli e lavorare a una coalizione allargando le forze in campo. Serve il massimo rispetto per tutti, a partire dal presidente della Regione. Occorre un programma chiaro in cui si rivedono gli elettori", conclude. (Ren)