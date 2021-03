Violenza donne: Oliviero e Raia, oggi per Ornella Pinto bandiere del Consiglio campano a mezz'asta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho raccolto la richiesta della vice presidente, Loredana Raia, di ammainare le bandiere del Consiglio regionale a mezz'asta in segno di cordoglio per la morte di Ornella Pinto e per testimoniare la volontà dell'intera Assemblea legislativa nel levare un grido corale contro il femminicidio. É un gesto fortemente simbolico per testimoniare non solo la nostra vicinanza alla famiglia, ma anche per continuare a testimoniare l'impegno del Consiglio contro la violenza e per cambiare davvero le relazioni tra uomini e donne all'insegna del rispetto dell'altro e dell'altra e della libertà". A comunicarlo il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, che ha così risposto alla lettera inviata dalla vice presidente Loredana Raia. "Ornella Pinto - scrive nella lettera Loredana Raia, vice presidente e delegata del Consiglio alle Pari opportunità e politiche di genere - è la prima vittima di femminicidio in Campania dall'inizio del 2021. La quattordicesima donna dall'inizio dell'anno morta per mano dell'aguzzino maschio nel nostro Paese. Numeri da brividi! I loro nomi sono stati scanditi dal Presidente della Repubblica, in occasione dell'8 marzo". "Il Consiglio regionale - ricorda la vice presidente - in questi anni ha prodotto iniziative importanti per il contrasto alla violenza di genere. Il verificarsi di tanti episodi ci deve indurre a continuare ancora con maggiore determinazione in questa direzione." (segue) (Ren)