Napoli: Caldoro, centrodestra deve avere strategia, no a commissario ma sindaco deve essere presente

- "Siamo tutti impegnati per un centrodestra compatto alle prossime amministrative. I partiti devono essere uniti e avere una strategia comune senza andare sui giornali a porre problemi. Bisogna discutere all'interno e farlo con chiarezza, condividendo la strategia". Lo ha detto Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Sulle polemiche interne relative al ministro Carfagna ha poi aggiunto: "Il Ministero del Sud è importante e da questo punto di vista c'è l'orgoglio che Forza Italia abbia questa responsabilità, altra cosa è un giudizio critico. Il tema del Sud è così complesso, non deve riguardare solo Forza Italia ma deve unire tutti". Caldoro è tornato anche sulla questione delle Regioni: "E' una battaglia iniziata quando ero Governatore perché capivo i limiti. Le Regioni non devono essere staterelli né difendersi come Stati o fare di testa propria su scuola o sanità. I padri del nostro regionalismo ci ammonirono, alla politica dissero che quando ci sarebbero state le Regioni non avrebbero dovuto avere perimetri rigidi nelle funzioni". (segue) (Ren)