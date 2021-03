© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani e domenica in Piemonte non sarà possibile recarsi nelle seconde case: lo prevede un'ordinanza regionale che sarà emanata in vista del passaggio del Piemonte in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo, in base a quanto deciso nel Decreto legge in fase di approvazione a Roma da parte del Governo. Lo rende noto la Regione. (Rpi)