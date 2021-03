Sardegna: enti locali, comuni del Bim Taloro rivendicano diritto sui territori sfruttati da Enel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porteremo all'attenzione della Giunta e del Consiglio le proposte progettuali che emergeranno da questo tavolo, relativamente sia all'Obiettivo 1 dei fondi europei sia al Recovery Fund. I rappresentanti dei comuni" prosegue l'assessore Sanna "non sono venuti semplicemente a chiedere aiuto, ma hanno portato iniziative e progetti. Seguendo le indicazioni del presidente Solinas, questo assessorato è fautore di una politica dal basso che parte proprio dall'ascolto e dal coinvolgimento dei territori per studiare insieme ad essi proposte progettuali mirate a bloccare lo spopolamento dell'interno mediante progetti di sviluppo economico che portino sui territori ricadute a livello occupazionale, in un'ottica, come ricordato dai sindaci, di futuro sostenibile". "Il valore della Sardegna quale unica zona bianca sul territorio europeo – ha poi aggiunto l'assessore – è un enorme vantaggio che ci consente di diventare sempre più attrattivi sul piano turistico, a maggior ragione alla luce delle ultime sentenze del Consiglio di Stato e del Tar che hanno dato ragione alla scelta del Presidente Solinas di controllare gli ingressi nell'Isola. Difendiamo un turismo sicuro, non solo stagionale ma lungo l'intero corso dell'anno, sfruttando tanto le bellezze costiere quanto i suggestivi paesaggi della montagna e le ricchezze dell'interno dell'isola. Coglieremo quindi l'occasione anche per riproporre l'auspicata Legge sulla Montagna che tuteli le comunità e le specificità dei territori". (Rsc)