Piemonte: Regione, 3 milioni a imprenditori per sviluppo aree forestali

Sono 3 milioni in tutto le risorse che la Giunta del Piemonte, su proposta del vicepresidente e assessore alle Foreste, Fabio Carosso, ha stanziato per lo sviluppo delle aree forestali e per il miglioramento della redditività delle foreste. Sulla base di questa disponibilità, farà seguito tra una decina di giorni un bando pubblico, aperto a micro, piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore forestale, per la concessione di contributi a copertura degli investimenti di miglioramento dell'efficienza e dell'innovazione dei processi volti a incrementare la raccolta del legno. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio e/o allestimento del legname, per il suo trasporto ed esbosco, per il trattamento e la trasformazione della biomassa forestale ad uso energetico. Rimborsabili anche i costi collegati alla corretta esecuzione degli investimenti, come gli onorari dei professionisti, le spese legali, quelle di informazione e di pubblicità, per fare degli esempi. La spesa massima ammissibile è di 500 mila euro, quella minima di 30 mila. Il contributo pubblico erogabile sarà pari al massimo al 40% della spesa ammessa con l'istruttoria.