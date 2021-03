Molise: domani doppia seduta del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione pomeridiana, invece, l'Assise esaminerà, anche le mozioni riguardanti l'immediato pagamento operatori sanitari del Molise impegnati nell'emergenza Covid 19; l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per i cittadini iscritti al Servizio sanitario regionale contagiati da Covid-19 e altre misure di politica sanitaria per emergenza Covid-19; i tagli a sanità e servizio 118. Subito dopo il Consiglio inizierà invece l'esame dei seguenti progetti di legge "La disciplina delle attività commerciali; "La disciplina delle attività artigianali"; "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna"; "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)"; "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni"; "Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"; "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione"; "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo". (Gru)