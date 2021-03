Abruzzo: Pepe (Pd), Giunta dimentica lavoratori del settore istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Marsilio dimentica gli operatori del settore dell'istruzione, dei servizi educativi per l'infanzia autorizzati e le scuole per l'infanzia paritarie disattendendo quanto deciso dal Consiglio regionale: a quasi un anno dalla approvazione delle cosiddette leggi regionali Cura Abruzzo, che avrebbero dovuto aiutare le imprese e i cittadini ad affrontare le emergenze economiche causate dalla pandemia, quasi nulla è stato fatto e, delle risorse promesse, non se ne vede ancora l'ombra. Così il vice capogruppo del Partito democratico al Consiglio regionale abruzzese, Dino Pepe. “Uno dei casi più emblematici è quello che riguarda gli operatori del settore dell'istruzione, dei servizi educativi per l'infanzia autorizzati e le scuole per l'infanzia paritarie: per questi operatori la Regione targata centrodestra aveva previsto un contributo per la copertura delle spese di funzionamento relativo alle mensilità di marzo-agosto 2020, quando a causa della sospensione delle attività imposta dal lockdown hanno dovuto subire un mancato incasso", ha spiegato. (segue) (Gru)