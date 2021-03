Abruzzo: Pepe (Pd), Giunta dimentica lavoratori del settore istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giustamente, ha continuato, in sede di discussione e di approvazione della legge il Consiglio aveva stabilito la concessione di un contributo a fondo perduto per ciascun operatore di 150 euro per ogni bambino iscritto nello scorso anno scolastico, ma “da allora non se ne è saputo più nulla, nel silenzio generale dell'intera maggioranza”. “Sono state completamente disattese le aspettative di migliaia di operatori di un settore tanto importante quanto delicato per la nostra società: i ritardi nell'erogazione dei fondi agli operatori dell'istruzione dei servizi educativi per l'infanzia autorizzati e alle scuole per l'infanzia paritarie, purtroppo, sono solo l'ultimo caso che si aggiunge alla triste fila delle promesse mancate del presidente Marsilio”, ha detto. Sinceramente, ha concluso, “mai ci saremmo aspettati che ad essere traditi dalle loro promesse sarebbero stati anche i bambini e le loro famiglie". (Gru)