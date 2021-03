© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio rassicurare i cittadini che in queste ore mi stanno scrivendo per avere informazioni sul vaccino AstraZeneca: i timori sono comprensibili ma tutti i massimi esperti, in Liguria e a livello nazionale, concordano nel ritenerli sicuri ed efficaci". Lo scrive su Twitter il governatore della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti. (Rin)