Abruzzo: nel 2020 occupazione in calo, per Cgil soprattutto colpa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 in Abruzzo sono stati registrati 9.306 occupati in meno rispetto all’anno precedente: una flessione di 1,8 punti percentuali, ma comunque migliore della media italiana (1,95 per cento) e del Mezzogiorno (2,03). Lo rileva la Cgil Abruzzo Molise, secondo cui l’andamento occupazionale è “strettamente legato all’andamento della pandemia, e per favorire la ripresa del mercato del lavoro è fondamentale contrastare la diffusione del virus attraverso una rapida prosecuzione della campagna vaccinale”. Spiccano, secondo il sindacato, i dati del quarto trimestre: dopo il crollo di 22 mila unità nei primi mesi, alla ripresa del secondo e terzo trimestre è seguita una nuova flessione. Alla luce di tutto questo, secondo la Cgil, la priorità della Regione deve essere “quella della lotta alla pandemia, per garantire il diritto alla salute dei cittadini e far ripartire al più presto l’economia regionale”. (Gru)