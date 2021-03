© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione politica è in piena evoluzione. Mi pare che i primi atti del governo, almeno in relazione a vaccini e sanità, vadano nella direzione giusta. Poi saranno i dati reali a confermare la bontà delle iniziative". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)