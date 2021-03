© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato delegazione dei lavoratori Whirlpool sto premendo su ministro Giorgetti perché ci sia tavolo nazionale per affrontare la vertenza in maniera conclusiva. Mi auguro che diano appuntamento quanto prima". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)