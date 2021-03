Etna: Ingv, dodicesimo parossismo del vulcano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività dell'Etna non si ferma: alle 4:42 del 12 marzo, il vulcano ha iniziato a "farsi sentire" con una modesta attività di tipo stromboliano nel cratere di Sud-Est contestualmente all'attività esplosiva intra-craterica nelle località di Voragine, Bocca Nuova e ai crateri di Nord-Est. Stando ad una nota dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), nel frattempo si registrava un aumento - con valori alti - del tipico tremore vulcanico, localizzato al cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 2,5 chilometri sul livello del mare. Il fenomeno vulcanico si è evoluto alle ore 6:30 circa quando si è registrato un incremento in intensità e frequenza dell'attività stromboliana al cratere di Sud Est: questa attività ha iniziato a produrre una nube eruttiva che ha raggiunto l'altezza di circa quattromila metri. Verso le 7:30 del mattino l'attività di tipo stromboliano del cratere di Sud Est si è ulteriormente intensificata determinando, poco dopo, un trabocco lavico verso la Valle del Bove, ad una quota di circa tremila metri e, successivamente, la consueta fenomenologia delle fontane di lava con la produzione di una nube eruttiva che si è innalzata fino a circa seimila metri in direzione Est. (segue) (Com)