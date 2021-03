Etna: Ingv, dodicesimo parossismo del vulcano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flusso lavico, invece, si espandeva verso la Valle del Bove raggiungendo la quota di circa 2.800 metri. Alle ore 8:40 circa i getti della fontana di lava del Cratere di Sud-Est hanno raggiunto un'altezza di circa 500 metri dal cratere: il flusso lavico prodotto dal trabocco ha raggiunto quota 1.700 metri: al culmine dell'attività, la colonna eruttiva ha superato un'altezza di 8.500 metri. L'attività di fontana di lava è durata fino alle ore 10:50, passando ad esplosioni stromboliane ed emissioni di cenere. Alle 11:15 l'attività eruttiva al cratere di Sud-Est si è conclusa mentre l'attività eruttiva degli altri crateri sta continuando come nelle settimane precedenti. L'Ingv, prosegue la nota, monitora costantemente lo sviluppo dell'attività dell'Etna: come per gli eventi passati, sono in corso di realizzazione da parte del personale le analisi di laboratorio sulla composizione dei vetri vulcanici dei prodotti eruttati. (Com)