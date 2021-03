Campania: Patriarca (FI), Regione acquisisca quote di proprietà di Monte Faito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patriarca ha spiegato: "Il Faito è un bene che appartiene ai cittadini e alla storia del comprensorio stabiese e della penisola sorrentina. Non è una semplice montagna, ma un asset economico che va valorizzato, oltre che terminale di finanziamenti e di complessi interventi di tipo manutentivo di cui può e deve prendersi carico la Regione Campania". E ha continuato: "Il bene va rilanciato ai fini turistici, per rafforzare ulteriormente la rete attrattiva dei Monti Lattari, e per aggiungere nuove proposte da rivolgere al bacino dei visitatori sia italiani che stranieri. Da questo punto di vista, confidiamo nella sinergia tra enti col contributo dei Comuni interessati, Castellammare, Vico Equense e Pimonte, unitamente al presidente dell'Ente Parco dei Monti Lattari, Tristano Dello Ioio, in un'ottica di strategia di sviluppo e recupero del Faito". (Ren)