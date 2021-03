Sardegna: siglato accordo con i medici, 110 mila ore in più per le visite specialistiche ambulatoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centodieci mila ore in più per le visite specialistiche ambulatoriali a disposizione dei pazienti sardi. La Regione, tramite l'assessorato della Sanità, ha chiuso un importante accordo integrativo con i medici della specialistica ambulatoriale che consentirà ad Ares-Ats l'erogazione, nell'anno in corso, di circa 890 mila ore complessive per incarichi nelle strutture sanitarie territoriali di tutta l'Isola, con un incremento di circa 110 mila ore rispetto al 2020. "Potenziamo la medicina territoriale, uno dei pilastri del nostro sistema sanitario", dichiara il presidente della Regione Christian Solinas. "Un risultato – prosegue il presidente – reso possibile anche grazie alle risorse aggiuntive stanziate a dicembre nella variazione di bilancio, 13 milioni per il triennio in corso, e nell'ultima Finanziaria tecnica, 4,6 milioni. Con questo nuovo impulso – spiega il presidente – restituiamo ossigeno a strutture come i poliambulatori e le case della salute dopo una lunga stagione di tagli che hanno portato a una progressiva desertificazione dei servizi di assistenza e cura. Rafforzando la specialistica ambulatoriale aumentiamo la capacità di risposta dei nostri presidi per l'assistenza primaria, con benefici anche sul piano dell'abbattimento delle liste d'attesa. L'emergenza pandemica ci ha portato a concentrare i nostri sforzi a contrasto del Covid, ma non abbiamo mai dimenticato le necessità di chi soffre a causa di altre malattie", conclude il presidente. (segue) (Rsc)