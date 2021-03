Abruzzo: vaccinazioni, attiva piattaforma per personale scolastico fuori Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attiva da oggi la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid, riservata al personale scolastico e universitario (docente e non docente) residente in Abruzzo, ma operante in altre Regioni italiane. Lo comunica l'assessore alla Salute Nicoletta Verì. Per accedere al sistema basta collegarsi alla pagina dedicata sul sito della Regione e scegliere la piattaforma "Scuole fuori Regione", dove sono state inserite tutte le informazioni sulla procedura. "Con questa attivazione andiamo incontro alle legittime aspettative del personale scolastico e universitario che nei giorni scorsi non aveva potuto manifestare il proprio interesse alla vaccinazione perché non c'era uniformità e reciprocità nei sistemi informatici delle diverse Regioni italiane", ha detto l’assessore. (Gru)