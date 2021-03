Piemonte: Regione, 3 milioni a imprenditori per sviluppo aree forestali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Piemonte le foreste arrivano ad occupare circa il 37% del territorio regionale - dichiara il vicepresidente, Fabio Carosso - Sono quindi una componente essenziale del nostro ambiente, perché assorbono anidride carbonica, proteggono suolo e acque e sono luoghi di conservazione della biodiversità. Questi valori di interesse collettivo sono esplicati al meglio solo se il bosco è gestito attraverso gli interventi selvicolturali realizzati dalle imprese. Ecco allora l’importanza di salvaguardare l’economicità e la redditività del lavoro in bosco, legata soprattutto all’utilizzo del legno come materiale da costruzione e come fonte di energia. Nel settore della prima e seconda lavorazione del legno risultano operative in Piemonte circa 3.600 imprese, incluso il commercio, l’artigianato e il settore delle costruzioni. La filiera del legno è quindi una realtà economica e imprenditoriale importante, ancor più perché ha le sua radici nei territori più fragili e svantaggiati". Il bando sulla meccanizzazione sarà sinergico alla realizzazione di altri interventi selvicolturali previsti e contribuirà ad una ripresa economica importante dopo il periodo di difficoltà che ancora stiamo vivendo. L’attenzione che la Regione rivolge alle imprese boschive, tra l’altro, non si esaurisce con i contributi agli investimenti e nella selvicoltura, ma si accompagna alle attività di formazione, informazione e qualificazione. (Rpi)