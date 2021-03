Sardegna: enti locali, comuni del Bim Taloro rivendicano diritto sui territori sfruttati da Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivendicare il ruolo delle comunità sui territori sfruttati da Enel e, al contempo, cogliere l'occasione di incontro per avviare un tavolo tecnico dedicato allo studio dei progetti che la Regione intende proporre al Governo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'assessore degli Enti Locali e Urbanistica, Quirico Sanna, ha ricevuto stamane, nei locali dell'assessorato, una rappresentanza dei sindaci dei tredici comuni che fanno parte del Consorzio del Bim Taloro (Austis, Desulo, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Ovodda, Teti, Tiana, Tonara) per l'analisi del documento preliminare di Piano strategico relativo al Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Taloro. "I comuni della montagna - ha chiarito - rappresentano una parte importante della nostra isola dal punto di vista sociale, culturale e politico. La Regione è vicina alle comunità locali che giustamente rivendicano ad Enel il diritto di poter disporre dei propri territori. Il gestore energetico, che sul territorio del Bim Taloro (la cui superficie è di 809,63 kmq) possiede tre centrali idroelettriche, non fornisce ai territori e alle comunità alcun vantaggio o ricaduta positiva in termini economici o di riduzione del prezzo dell'energia. Enel invece usufruisce del patrimonio idrico per la produzione dell'energia destinata al territorio regionale e nazionale. L'acqua, il nostro oro bianco che da questi comuni arriva purificata nei territori circostanti, e l'energia, derivano dal bacino sfruttato dall'azienda. Pertanto il protocollo che stabilisce l'utilizzo di questi spazi va rivisto: ribadiamo fortemente che i padroni dei territori sono le comunità locali, il popolo sardo e la Regione Sardegna". (segue) (Rsc)