Covid: in Calabria 275 nuovi casi e cinque decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 581.330 soggetti per un totale di 616.909 tamponi eseguiti: sono 275 i nuovi casi, che portano il totale a 40.885. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 724, cinque in più rispetto a ieri, e i guariti sono 32.750, con un aumento di 79. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della salute della Regione. La distribuzione territoriale è la seguente: nella provincia di Cosenza si registrano 2.973 casi attivi, con 11 terapie intensive, 2.868 persone in isolamento domiciliare e la restante parte ricoverata in ospedale; nella provincia di Catanzaro si registrano 1.834 casi attivi, con 11 terapie intensive, 1.791 persone in isolamento domiciliare e la restante parte ricoverata in ospedale; nella provincia di Crotone si contano 439 casi attivi, con 19 ricoveri e 420 persone in isolamento domiciliare; nella provincia di Vibo Valentia sono 558 i casi attivi, con 14 ricoveri e 544 persone in isolamento domiciliare; nella provincia di Reggio Calabria, infine, si contano 1.557 casi attivi, con 10 pazienti in terapia intensiva, 1.462 persone in isolamento domiciliare e la restante parte ricoverata in ospedale. Per quanto riguarda i casi in altre Regioni o all’estero, si contano 50 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare. (Com)