© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana i lavori del Consiglio regionale del Piemonte saranno interamente dedicati alle sedute delle Commissioni permanenti per favorire l’esame del Ddl 129 sul Bilancio di previsione 2021/23. In quarta l’azienda sanitaria Zero. Per questo motivo il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, non ha convocato la seduta dell’Assemblea legislativa. (Rpi)