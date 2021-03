© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo politico è in piena evoluzione come potete vede. Il M5s ha deciso di diventare maturo: è un processo che ha più o meno i tempi dei lecci e degli ulivi che ci mettono un ventennio ma è un fatto positivo. Di altre forze politiche avremo modo di parlare in altra occasione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)