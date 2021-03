© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sollecitato anche l’Inps e Ministero Lavoro a valutare la situazione dei medici di base che muoiono per Covid. So che c’è situazione di inquadramento diverse ma ho incontrato famiglie che hanno perduto capifamiglia e sono rimaste abbandonate. Credo sia giusto un trattamento di grande sensibilità". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)