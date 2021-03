Abruzzo: viticoltura e cambiamenti climatici, progetto Regione-Consorzio tutela vini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un report dettagliato e scientifico per analizzare e studiare le stagioni vitivinicole in Abruzzo alla luce dei cambiamenti climatici. E' il progetto del dipartimento Politiche agricole della regione Abruzzo e del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo volto a sostenere i viticoltori abruzzesi che subiscono - a volte con notevoli ripercussioni - gli effetti dei cambiamenti climatici. Alla base della collaborazione, la Regione metterà a disposizione del Consorzio il supporto tecnico del Centro agrometeorologico regionale di Scerni (Ch) che in Abruzzo conta circa 26 stazioni climatiche dislocate prevalentemente nella fascia collinare litoranea e nelle aree interne della valle Peligna e del Fucino. "Il fenomeno del riscaldamento globale sta influenzando il nostro clima in modo netto e gli effetti negativi si riverberano anche sulla filiera agricola - osserva il vice presidente con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente -. Il settore vitivinicolo purtroppo sta soffrendo molto a causa dei cambiamenti climatici". (segue) (Gru)