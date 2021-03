Campania: Patriarca (FI), Regione acquisisca quote di proprietà di Monte Faito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Monte Faito è uno dei simboli della provincia di Napoli e dell'intera Campania e come tale è patrimonio di tutti. Per questo, facendoci interpreti delle istanze e dei sentimenti dei territori, nel caso in cui fosse confermata la notizia relativa alla dismissione delle relative quote di proprietà da parte della Città Metropolitana di Napoli, chiederemo alla Regione Campania di esercitare il diritto di prelazione per rilevarle e diventare così unico proprietario del massiccio". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale: "In questo modo potrebbe essere costituita una società regionale di gestione nella quale far confluire i Comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense e Pimonte, territori in cui ricade il Monte Faito, per una equa rappresentanza delle singole aree interessate", ha continuato l'esponente del partito di Silvio Berlusconi. (segue) (Ren)